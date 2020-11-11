Румунія та Білорусь видали гольову феєрію. Результати контрольних матчів

Європейські збірні провели 5 контрольних матчів

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі Румунія та Білорусь порадували 8 забитими голами.

Також Латвія розгромила Сан-Марино. Один з голів забив захисник Олександрії Каспарс Дубра. Литва і Мальта святкували домашні перемоги. Чорногорія та Казахстан не виявили сильнішого в очному матчі.

Контрольний матч

11 листопада

Литва - Фарерські острови 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 42 Сіргелас, 2:0 - 45+1 Казлаускас, 2:1 - 90+2 Ватнхамар

Мальта - Ліхтенштейн 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Міфсуд, 2:0 - 20 Борг, 3:0 - 84 Фарруджа (пен)

Румунія - Білорусь 5:3 (4:0)

Голи: 1:0 - 11 Мітря, 2:0 - 20 Марін (пен), 3:0 - 31 Неделчару, 4:0 - 44 Пушкаш, 5:0 - 55 Неделчару, 5:1 - 63 Кендиш, 5:2 - 80 Бахар, 5:3 - 90+2 Климович

Сан-Марино - Латвія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Броллі (авт), 0:2 - 71 Дубра, 0:3 - 78 Гутковскіс (пен)

Чорногорія - Казахстан 0:0

Раніше, збірна Греції здолала Кіпр.