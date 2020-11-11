У Динамо виявлено нові випадки захворювання на коронавірус

8 футболістів першої команди отримали негативні результати

Джерело - ФК Динамо.

Сьогодні, 11 листопада, гравці київського Динамо, які не задіяні в національних збірних, пройшли чергове тестування на COVID.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З радістю повідомляємо, що 8 футболістів першої команди, які раніше були інфіковані, отримали негативні результати. Це Денис Бойко, Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Тудор Белуце, Георгій Цитаїшвілі і Міккель Дуелунд.

На жаль, з'явилися нові випадки позитивних результатів тестування. Це Олександр Андрієвський та Артем Шабанов. Крім того, повернувся з розташування молодіжної збірної України Руслан Нещерет, чий тест також дав позитивний результат.

Всі інфіковані гравці Динамо почуваються задовільно і знаходяться на самоізоляції.