Кларк став жертвою борців з расизмом

Керівник Футбольної асоціації Англії Грег Кларк йде у відставку у зв'язку зі скандалом, що вибухнув навколо його персони.

Про це повідомляє Sky Sports.

Під час виступу в парламенті функціонер використав словосполучення кольорові футболісти, обговорюючи образи спортсменів в соцмережах, що було неоднозначно сприйнято частиною присутніх.

Разом з відставкою Кларка ФА випустила заяву, в якій зазначила, що завжди виступала за рівність і різноманітність у футболі, і надалі буде робити все можливе для зникнення будь-яких форм дискримінації.

Відзначимо, що Кларк очолював ФА з 2016 року. До роботи в федерації він був директором Лестера.

Нагадаємо, Лестер здолав Вулвергемптон.