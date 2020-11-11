Кривбас розгромив Яруд, Діназ здолав Чернігів у Другій лізі

Джерело - Чемпіон.
У перенесених матчах української Другої ліги Чернігів приймав Діназ, а Кривбас - Яруд.
Чернігів вдома поступився Діназу. Кривбас святкував розгромну вольову перемогу.
Чемпіонат України - Друга ліга
Група А
6 тур, 11 листопада
Чернігів - Діназ 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 10 Апанчук, 1:1 - 12 Борщ, 1:2 - 62 Кірієнко
Група Б
6 тур, 11 листопада
Кривбас - Яруд 5:1 (3:1)
Голи: 0:1 - 22 Литовченко, 1:1 - 28 Мішуренко, 2:1 - 38 Черній (пен), 3:1 - 45 Дедяєв, 4:1 - 66 Мішуренко, 5:1 - 75 Берко