Беженар: Україна зіграє з Польщею в результативну нічию

Україна та Польща у товариському матчі будуть перевіряти свій резерв.

Про це розповів колишній гравець національної команди Сергій Беженар.

"Товариські матчі для того і існують, щоб перевіряти в справі новачків або тих футболістів, які не часто виходять в складі національної команди. Це стосується і збірної Польщі, яка бореться за перше місце в своєму квартеті Ліги націй.

Майбутній матч з поляками буде мати скоріше інформативний характер. На чолі кута буде стояти не результат, а зміст гри, оскільки попереду два відповідальних поєдинка в Лізі націй з Німеччиною і Швейцарією, все буде заточене на ці зустрічі, тому спрогнозувати рахунок складно. Звичайно, хотілося б, щоб синьо-жовті перемогли, але, думаю, гра завершиться результативною нічиєю", - відзначив Беженар.