Кріштіану Роналду може повернутися в АПЛ

Манчестер Юнайтед почав переговори про повернення Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє журналіст ESPN Крістіан Мартін.

Футболіст поки що розглядає таку можливість. Ювентус, своєю чергою, не проти відпустити португальця. Якщо той попросить піти в Манчестер Юнайтед, то угода відбудеться.

Нападник за туринський клуб провів 94 поєдинки, в яких відзначився 71-м забитим м'ячем, а також віддав 19 результативних передач в рамках всіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче обміняти Роналду на Неймара.