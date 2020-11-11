 Динамо та Шахтар у ТОП-5 клубів Європи за кількістю вихованців у елітних лігах | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо та Шахтар у ТОП-5 клубів Європи за кількістю вихованців у елітних лігах

Сьогодні 09:49 386 0
Українські клуби увійшли до рейтингу клубів Європи за вихованцями, які грають у європейських чемпіонатах
Динамо та Шахтар у ТОП-5 клубів Європи за кількістю вихованців у елітних лігах
#Динамо, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував результати щорічного дослідження. Одразу 3 українські клуби увійшли до списку найкращих у Європі.

Про це розповів скаут Алекс Великих у Facebook.

"До недавнього спору де краще працюють Академії - в Росії або Україні - Відповідь якраз прийшла вчасно – офіційно CIES Football Observatory опублікувала результати чергового цікавого дослідження про футбол.

Мова про кількість футболістів, підготовлених клубами для 31-го кращого європейського чемпіонату.

Лідером виявився сербський Партизан, в п'ятірку також увійшли нідерландський Аякс, загребське Динамо і відразу 2 українські клуби - київське Динамо і донецький Шахтар", - розповів Великих.

Динамо розмістилося на 4-й позиції (69 вихованців, які грають в елітних дивізіонах Європи). Шахтар – 5-й (67 футболістів). Дніпро ділить 38-41 місця з Манчестер Сіті, Монако та празькою Славією. В усіх чотирьох клубів по 32 гравці.

У рейтингу враховувалися футболісти, які як мінімум три сезони провели в рідному клубі в віці від 15 до 21 року.

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