 Макаренко: Гравці збірної України переглянули ставлення до товариських матчів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Польща – Україна: анонс і прогноз на матч
Вчора 21:22 661 2
Польща - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 08:04 473
Польща - Україна: де дивитися онлайн товариський матч
Сьогодні 08:00 3755
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Вчора 22:16 826
Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Вчора 19:43 1474
Шевченко: У нас немає основного і не основного складів
Вчора 19:09 1019
Збірна України успішно приземлилася в Польщі, в аеропорту команду зустріли фанати Шевченка
Вчора 16:27 4256
Стало відомо, коли Володимира Кличка включать до Міжнародного залу боксерської слави
Вчора 14:10 3700 1
Збірна України із 25 гравцями вирушила до Польщі
Вчора 11:55 4971 2
Гравець Вулвергемптона готовий грати за збірну України
Вчора 11:48 6495 2
Блоги
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:05 563
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:54 156
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля Андрій Твердохліб
Вчора 22:16 826
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео Андрій Твердохліб
Вчора 21:47 919
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому Андрій Твердохліб
Вчора 18:35 737
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
Вчора 17:58 704
Усик зустрівся з футболістами збірної України
Усик зустрівся з футболістами збірної України Андрій Твердохліб
Вчора 14:54 1285 1
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси Valeriy Ruchka
09.11.2020 23:21 658
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда Valeriy Ruchka
09.11.2020 20:46 634
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом Valeriy Ruchka
09.11.2020 17:13 3188
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:18 Футбол Динамо відновлює тренувальний процес 46
11:05 Блог Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною 565
11:00 Футбол Агробізнес – Кремінь 5:1. Огляд матчу 207
10:49 Футбол Шевченко назвав заявку збірної України на матч із Польщею 235
10:33 Бокс Гірн назвав спосіб, як перемогти Усика 625
10:14 Футбол Ювентус хоче обміняти Роналду на Неймара 510
09:59 Футбол Волинь – Оболонь 2:1. Огляд матчу 431
09:54 Блог Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного 156
09:49 Футбол Динамо та Шахтар у ТОП-5 клубів Європи за кількістю вихованців у елітних лігах 385
09:31 Футбол Макаренко: Гравці збірної України переглянули ставлення до товариських матчів 490
09:12 ММА Президент UFC підтвердив бій Мак-Грегор - Пор'є 622
08:55 Футбол Почеттіно може очолити Атлетік 697
08:41 Футзал Угорщина — Україна 3:4. Огляд матчу 1424
08:29 Футбол Попов: До Хачеріді на базі страшно було підійти 2938
08:12 Футбол ФК Львів не буде шукати нового тренера 968
08:04 Футбол Польща - Україна: відео голів і огляд матчу 473
08:00 Футбол Польща - Україна: де дивитися онлайн товариський матч 3755
10 Листопада 2020
23:58 Бокс Чісора замінить Повєткіна і проведе бій проти Вайта 3494
23:40 Футбол Альянс - Верес 2:1. Огляд матчу 2931
23:24 ММА Мак-Грегор і Пор'є проведуть бій на початку 2021 року 2808
23:10 Баскетбол Чотири матчі Суперліги перенесено у зв’язку з підготовкою збірної України 2718
22:55 Хокей Дніпро - Краматорськ 6:5. Огляд матчу 3323
22:40 Футбол Легендарний воротар очолив Фламенго 3009
22:25 Хокей Маріуполь - Донбас 1:7. Огляд матчу 2995
22:16 Блог Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля 826

Макаренко: Гравці збірної України переглянули ставлення до товариських матчів

Сьогодні 09:31 490 0
Євген Макаренко прокоментував матч проти Польщі
Макаренко: Гравці збірної України переглянули ставлення до товариських матчів
#Макаренко

Джерело - footballua.tv.

Після розгромної поразки від збірної Франції футболісти національної команди України переглянули своє ставлення до товариських матчів.

Про це розповів захисник збірної України Євген Макаренко.

Актуально: Польща – Україна: анонс і прогноз на матч

"Після матчу з Францією ми трошки переглянули ставлення до товариських ігор. Безумовно, це підготовка до наступних матчів. Від гри до гри потрібно готуватися, слідувати плану тренерського штабу. Це підготовка і гарне тренування. Без цього ніяк", - сказав Макаренко.

Коментарі ()