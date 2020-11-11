Макаренко: Гравці збірної України переглянули ставлення до товариських матчів

Джерело - footballua.tv.
Після розгромної поразки від збірної Франції футболісти національної команди України переглянули своє ставлення до товариських матчів.
Про це розповів захисник збірної України Євген Макаренко.
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"Після матчу з Францією ми трошки переглянули ставлення до товариських ігор. Безумовно, це підготовка до наступних матчів. Від гри до гри потрібно готуватися, слідувати плану тренерського штабу. Це підготовка і гарне тренування. Без цього ніяк", - сказав Макаренко.