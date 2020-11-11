Макаренко: Гравці збірної України переглянули ставлення до товариських матчів

Після розгромної поразки від збірної Франції футболісти національної команди України переглянули своє ставлення до товариських матчів.

Про це розповів захисник збірної України Євген Макаренко.

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"Після матчу з Францією ми трошки переглянули ставлення до товариських ігор. Безумовно, це підготовка до наступних матчів. Від гри до гри потрібно готуватися, слідувати плану тренерського штабу. Це підготовка і гарне тренування. Без цього ніяк", - сказав Макаренко.