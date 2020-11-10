Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек у контрольному матчі з Україною може перевірити молодих гравців.

Про це заявив сам фахівець.

"Я не відмовився ні від одного гравця. Такого офіційного повідомлення немає. Є футболісти, які не отримали виклик на цей збір, але викликалися раніше. Це не означає, що перед ними двері закриті.

У нас є молодий гравець в Норвіча Плахета, він буде завтра грати. Гросицький вчора отримав легку травму під час тренування. Не знаю, чи буде він завтра грати.

Чи приїхав вже Левандовський, він буде тренуватися в загальній групі? Він доїжджає, приєднається до команди перед вечерею. Це наше рішення. Також перед матчем ми хотіли дати відпочити футболістам, які мають серйозні навантаження через велику кількість матчів. Слід проводити ротацію, наскільки це можливо.

Чи хочу перевірити молодих гравців? Чи є шанси, що вони будуть грати з перших хвилин? Така була ідея, щоб вони були в збірній, могли потренуватися, зіграти в товариському матчі. Подивимося, як вони зіграють. Хочемо на них подивитися на цьому зборі, - сказав Бженчек.