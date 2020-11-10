 Пятов: Шкода, що Левандовський не зіграє завтра | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Польща – Україна: анонс і прогноз на матч
Сьогодні 21:22 152 2
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Сьогодні 22:16 16
Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Сьогодні 19:43 1095
Шевченко: У нас немає основного і не основного складів
Сьогодні 19:09 710
Збірна України успішно приземлилася в Польщі, в аеропорту команду зустріли фанати Шевченка
Сьогодні 16:27 1562
Стало відомо, коли Володимира Кличка включать до Міжнародного залу боксерської слави
Сьогодні 14:10 2586 1
Збірна України із 25 гравцями вирушила у Польщу
Сьогодні 11:55 2499 2
Гравець Вулвергемптона готовий грати за збірну України
Сьогодні 11:48 4996 1
Романчук знову оновив рекорд України на дистанції 400 м вільним стилем
Сьогодні 10:34 1707
Монзуль відсудить матч Ліги націй
Сьогодні 10:13 3397 1
Блоги
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:16 0
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:47 216
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:35 515
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:58 481
Усик зустрівся з футболістами збірної України
Усик зустрівся з футболістами збірної України Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:54 1057 1
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси Valeriy Ruchka
Вчора 23:21 624
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда Valeriy Ruchka
Вчора 20:46 581
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом
Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом Valeriy Ruchka
Вчора 17:13 3102
7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу
7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу Valeriy Ruchka
Вчора 16:10 436
Відео дня. Золотий фінал Анастасії Шевченко на чемпіонаті світу
Відео дня. Золотий фінал Анастасії Шевченко на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 12:43 1358
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:16 Блог Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля 16
22:10 Футбол Пятов: Шкода, що Левандовський не зіграє завтра 69
22:00 Футбол Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція 3088
21:55 Футбол Металіст 1925 - Прикарпаття 1:0. Огляд матчу 154
21:47 Блог В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео 221
21:40 Футбол Кроос пропустить матч проти збірної України 218
21:25 Футбол Тренер Польщі: Слід проводити ротацію, наскільки це можливо 292
21:22 Футбол Польща – Україна: анонс і прогноз на матч 152 2
21:09 Хокей Донбас розгромив Маріуполь у 6 турі УХЛ 465
20:55 Хокей Дніпро в овертаймі здолав Краматорськ у 6 турі УХЛ 525
20:52 Беттінг Бонуси Фан Спорт 400
20:40 Теніс Стаховський переміг Лацко у першому колі турніру в Словаччині 510
20:40 Беттінг Бонуси букмекерської контори 1xbet 509
20:24 Теніс Костюк програла росіянці у першому колі турніру в Австрії 656
20:16 Беттінг Бонуси Фаворит Спорт 526
20:10 Футбол Лунін: У збірній України є конкуренція на воротарської позиції 702
20:05 Беттінг Бонуси Мелбет - промокод BETMAX 583
19:55 Футбол Йович заплатить штраф за порушення карантину 728
19:50 Беттінг Бонуси Парі-матч 608
19:43 Пряма трансляція Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE 1095
19:40 Футбол Шевченко прокоментував можливість виступу Кілмана за збірну України 1339
19:25 Футбол Барселона взимку не продасть Дембеле 750
19:09 Футбол Шевченко: У нас немає основного і не основного складів 710
18:55 Інше Українець став чемпіоном світу з шашок 1336
18:41 Баскетбол Х'юстону порадили підписати контракт з українцем 1003

Пятов: Шкода, що Левандовський не зіграє завтра

Сьогодні 22:10 69 0
Воротар збірної України - про матч проти Польщі
Пятов: Шкода, що Левандовський не зіграє завтра
#Пятов, #Усик

Джерело - sport.ua.

На збірну України у контрольному матчі проти Польщі чекає новий виклик.

Про це заявив воротар українців Андрій П'ятов.

"Зустріч з Усиком? Приємно зустрічати нашого чемпіона, були раді бачити його, думаю, як і він нас. Це якийсь заряд позитиву перед трьома іграми, нічого більше.

Мій попередній матч зі збірною Польщі? Це історія, в пам'яті залишилося. Зараз на нас чекає новий виклик, помінялися гравці у збірній, буде цікаво подивитися на цю гру.

Відсутність Левандовський? Ми завжди прагнемо грати проти найкращих і показати себе. Тому, шкода, що він не зіграє завтра, але у Польщі багато класних гравців", сказав Пятов.

Раніше, Зінченко назвав завдання збірної України у Лізі націй.

Коментарі ()