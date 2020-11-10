Лунін: У збірній України є конкуренція на воротарської позиції

Джерело - ТК Футбол.
Воротар мадридського Реала Андрій Лунін задоволений конкуренцією у збірній України.
Про це заявив сам футболіст.
"Конкуренція була в цьому році в збірній. Це добре. Зараз ось почався останній збір в цьому році, і хочеться його добре відпрацювати. Наступного разу зберемося лише через півроку десь", - сказав Лунін.
За звання першого номера в національній команді конкурують Андрій Пятов, Андрій Лунін і Георгій Бущан.
Раніше, Зінченко назвав завдання збірної України у Лізі націй.