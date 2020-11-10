Лунін: У збірній України є конкуренція на воротарської позиції

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін задоволений конкуренцією у збірній України.

Про це заявив сам футболіст.

"Конкуренція була в цьому році в збірній. Це добре. Зараз ось почався останній збір в цьому році, і хочеться його добре відпрацювати. Наступного разу зберемося лише через півроку десь", - сказав Лунін.