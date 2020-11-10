Рібері оштрафували на 2000 євро за симуляцію у матчі Серії А

Джерело - iSport.ua.
Дисциплінарна комісія чемпіонату Італії прийняла рішення щодо покарань кількох учасників сьомого туру Серії А.
Про це повідомляє Football Italia.
Вінгер Фіорентини Франк Рібері був оштрафований на 2000 євро за симуляцію в штрафному майданчику Парми (0:0). На таку ж суму був покараний півзахисник Кротоне Мілош Вулич, - також за дайвінг у поєдинку проти Торіно (0:0).
Крім того, дискваліфікацію на один матч отримали спортивний директор Болоньї Ріккардо Бігон і тренер Наполі з фізпідготовки Діно Тендеріно, які були видалені за надмірну емоційність в поєдинку між їхніми командами.