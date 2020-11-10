Рібері оштрафували на 2000 євро за симуляцію у матчі Серії А

Покарання за дайвінг також отримав Вулич

Дисциплінарна комісія чемпіонату Італії прийняла рішення щодо покарань кількох учасників сьомого туру Серії А.

Про це повідомляє Football Italia.

Вінгер Фіорентини Франк Рібері був оштрафований на 2000 євро за симуляцію в штрафному майданчику Парми (0:0). На таку ж суму був покараний півзахисник Кротоне Мілош Вулич, - також за дайвінг у поєдинку проти Торіно (0:0).

Крім того, дискваліфікацію на один матч отримали спортивний директор Болоньї Ріккардо Бігон і тренер Наполі з фізпідготовки Діно Тендеріно, які були видалені за надмірну емоційність в поєдинку між їхніми командами.