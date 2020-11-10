Новий тренер Фіорентини хоче запросити в свій штаб Батістуту

Пранделлі не проти попрацювати з легендарним форвардом

Джерело - Football Italia.

Чезаре Пранделлі, який став новим головним тренером Фіорентини, хотів би запросити в свій штаб легендарного Габріеля Батістуту.

Про це заявив сам фахівець.

"Я поговорю з Батістутою пізніше, він може багато дати нам. Можливість працювати з ним буде мотивувати гравців. Прямо зараз це неможливо, але ми можемо обговорити його повернення в майбутньому", - заявив Пранделлі.

Нагадаємо, Батістута виступав за Фіорентину з 1991 по 2000 роки і є найкращим бомбардиром в історії клубу. На рахунку аргентинця 203 голи в 331 матчі за Фіорентину в усіх турнірах.