Волинь вирвала перемогу в Оболоні, Агробізнес знищив Кремінь. Результати 12 туру Першої ліги

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Відбулися матчі 12 туру Першої ліги
Чемпіонат України – Перша ліга
12 тур, 10 листопада
Агробізнес – Кремінь 5:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 37 Сорокін (пен), 1:1 – 45 Романюк, 2:1 – 46 Груша, 3:1 – 63 Семенець, 4:1 – 76 Петров, 5:1 - 83 Черненко
Альянс – Верес 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 10 Пасіч, 1:1 – 52 Загинайлов, 2:1 - 87 Загинайлов
Волинь – Оболонь
Голи: 1:0 – 4 Оринчак, 1:1 – 87, 2:1 – 90+2 Оринчак
ВПК-Агро – Миколаїв 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 – Куксенко, 0:2 – 59 Куксенко, 0:3 – 74 Паламар, 0:4 - 89 Сула
Металіст 1925 – Прикарпаття 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 4 Дерек
Раніше, Чорноморець розгромив Кристал.