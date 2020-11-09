 Потенціал Тоттенгема дозволяє нам виграти титул АПЛ, - Кейн | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Як Кличко і Усик увійшли в історію європейського платного TV
Сьогодні 09:17 4259
Корнієнко вибув до кінця року
Сьогодні 17:09 708
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у ТОП-5
Сьогодні 10:13 77113
Зоря не змогла дотиснути Ворсклу у 9 турі УПЛ
Вчора 21:20 791
Динамо – Шахтар 0:3. Огляд матчу
Вчора 20:44 1987
Луческу: Цей матч виграв COVID-19
Вчора 19:55 1733
Шахтар розгромив Динамо у 9 турі УПЛ
Вчора 18:52 13524 2
Динамо Київ - Шахтар Донецьк 0:3. Як це було
Вчора 18:51 7996
Рух зіграв внічию з Інгульцем у 9 турі УПЛ
Вчора 15:51 499
Рома, Наполі та Інтер хочуть підписати Тайсона
Вчора 14:25 1099 1
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:51 Футбол Захисник Вулвергемптона Кілмен: Раніше проводив багато часу в Києві 257
19:43 Беттінг Парі-матч промокод 2020 150
19:38 Футбол Фаті пропустить близько чотирьох місяців через травму 351
19:33 Футбол Підписуйтеся на Чемпіонські новини в Telegram 684
19:25 Баскетбол Хімік - Черкаські Мавпи 64:61. Огляд матчу 262
19:13 Футбол Луческу був дуже задоволений грою Шабанова проти Барселони 472
18:52 Футбол Кейн: Потенціал Тоттенгема дозволяє нам виграти титул АПЛ 440
18:39 Беттінг Промокод Мелбет BETMAX 470
18:39 Футбол Костишин – найкращий тренер 9-го туру УПЛ 511
18:21 Футбол Попов заразився коронавірусом, - ЗМІ 2036
18:08 Футбол Вальверде діагностували тріщину у великогомілковій кістці 789
17:51 Баскетбол Одеса - Миколаїв 96:84. Огляд матчу 625
17:39 Футбол Циганков - найкращий гравець Динамо в жовтні 727
17:25 Футбол Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція 946
17:13 Блог Нова пара в українському спорті. Різатдінова розсекретила стосунки із футболістом 1506
17:09 Футбол Корнієнко вибув до кінця року 708
16:58 Футбол УПЛ: Як виглядає турнірна таблиця після 9 туру 1116
16:51 Теніс Халеп одужала від коронавірусу 1180
16:37 Футбол Дженоа - Рома 1:3. Огляд матчу 980
16:26 Футбол Срна: Виграв не COVID-19, а Шахтар 2083 2
16:11 Футбол Тоттенгем веде переговори про новий контракт з Соном 1134
16:10 Блог 7 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу 277
15:55 Футбол Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ 1549
15:45 Бокс Ф'юрі: Усик мене не вразив 3256
15:29 Футбол Керівництво ПСЖ розгляне можливість звільнення Тухеля 1711

Кейн: Потенціал Тоттенгема дозволяє нам виграти титул АПЛ

Сьогодні 18:52 440 0
Англійський нападник вірить у свою команду
Кейн: Потенціал Тоттенгема дозволяє нам виграти титул АПЛ
#Кейн, #Тоттенгем, #АПЛ

Джерело - zfortfootball.com.

У нинішньому сезоні в АПЛ навряд чи знайдеться команда, яка відірветься від інших, як в минулому сезоні це зробив Ліверпуль.

Таку думку висловив нападник Тоттенгема Гаррі Кейн.

"Потенціал Тоттенгема дозволяє виграти нам титул АПЛ. Ми дуже близько підійшли до цього в останні кілька років. Однак якісний склад і недавні перемоги - не привід для того, щоб записувати нас у лідери", - заявив нападник.

  АктуальноТоттенгем веде переговори про новий контракт з Соном

"Не думаю, що в нинішньому сезоні знайдеться команда, яка відірветься від інших, як в минулому сезоні це зробив Ліверпуль. У всіх клубів буде шанс зайняти найвищі місця", - сказав Кейн.

Раніше Тоттенгем здолав Вест Бромвіч.

Коментарі ()