Англійський нападник вірить у свою команду

У нинішньому сезоні в АПЛ навряд чи знайдеться команда, яка відірветься від інших, як в минулому сезоні це зробив Ліверпуль.

Таку думку висловив нападник Тоттенгема Гаррі Кейн.

"Потенціал Тоттенгема дозволяє виграти нам титул АПЛ. Ми дуже близько підійшли до цього в останні кілька років. Однак якісний склад і недавні перемоги - не привід для того, щоб записувати нас у лідери", - заявив нападник.

Актуально: Тоттенгем веде переговори про новий контракт з Соном

"Не думаю, що в нинішньому сезоні знайдеться команда, яка відірветься від інших, як в минулому сезоні це зробив Ліверпуль. У всіх клубів буде шанс зайняти найвищі місця", - сказав Кейн.

Раніше Тоттенгем здолав Вест Бромвіч.