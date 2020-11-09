Зідан назвав винного у провалі Реала в матчі з Валенсією

Головний тренер Реала Зінедін Зідан взяв на себе всю відповідальність за розгром від Валенсії у Ла-Лізі.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Після нашого гола ми сіли трохи нижче і змінили динаміку своїх дій. З нами сталися всі нещастя, які могли статися. Важко зрозуміти нашу гру. Не думаю, що Валенсія була сильнішою тактично за нас. Втім, у цьому винен я, і саме я повинен шукати рішення. Я не збираюся сперечатися з арбітрами, вони просто повинні судити. Актуально: Валенсія - Реал Мадрид 4:1. Огляд матчу Немає жодних виправдань. Після першого гола ми забули про оборону, все нагромадилося. Це правда, що ми не були такими, як були раніше. Чи шкодую я про вибір основи? Вони всі гравці Реала, саме тому я обрав таку одинадцятку", – розповів Зідан.

Нагадаємо, Валенсія розгромила Реал у матчі з трьома пенальті.