Великий футбол не вийшов в ефір через коронавірус

На телеканалі спалах коронавірусу

У неділю, 8 листопада, програма Великий футбол на телеканалах Футбол 1/2/3 не вийшла в ефір через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба каналу.

Інфікований директор телеканалів Олександр Денисов, а також Віктор Вацко, який повинен був замінити постійного ведучого.

Також проходять лікування експерти Віктор Леоненко, В'ячеслав Шевчук, Михайло Метревелі, журналісти Ігор Бурбас і Володимир Крамар.

Нагадаємо, Денисову під час прямого ефіру прийшов позитивний тест на COVID-19.