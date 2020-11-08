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Гравець клубу АПЛ заявив, що VAR вбиває футбол

Сьогодні 15:40 368 0
Англієць прийшов в лють після скасованого голу e ворота КП
Гравець клубу АПЛ заявив, що VAR вбиває футбол
#Лідс, #АПЛ

Джерело - BBC.

У матчі з Крістал Пелес не варто було скасовувати забитий гол нападником Лідса Патріком Бемфордом.

Про це заявив сам футболіст.

"Я не розумію правил. У футболі не можна забити гол рукою - в чому сенс було зараховувати офсайд? Мій гол скасували сьогодні, але подібне я бачив вже не один раз. ВАР вбиває футбол. Всі хочуть бачити голи, а скасовувати їх через щось подібного - дурість. Навіть арбітр не міг розібратися в моменті. Коли гравці і офіційні особи не можуть зрозуміти систему, чи має вона сенс?", - сказав Бемфорд.

27-річний форвард відзначився голом за рахунку 1:0 на користь суперника, але гол не зарахували після перегляду VAR. На повторі було видно як частина руки футболіста була в офсайді.

Раніше, Лідс зазнав поразки від Крістал Пелес.

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