Всі тести були негативними

Джерело - Чемпіон.

Шахтар отримав результати тестів на коронавірус перед матчем 9-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Всі тести були негативними.

Игроки и персонал «Шахтера» получили результаты тестов на COVID-19 перед матчем с «Динамо» в украинской Премьер-лиге.



Все – отрицательные. #ДинамоШахтер — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 8, 2020

Сьогодні на команду Луїша Каштру чекає важливий поєдинок УПЛ проти Динамо Київ. Раніше саме Шахтар був в ситуації, коли цілий ряд лідерів захворіли коронавірусом і не могли допомогти команді.

Тепер така ж ситуація у Динамо. Сьогодні тренер Мірча Луческу не зможе розраховувати на хворих Дениса Бойка, Георгій Бущана, Віталія Миколенка, Олександра Караваєва, Тудора Белуце, Миколу Шапаренка, Георгія Цітаішвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда і Владислава Супрягу.

У разі поразки від Динамо можуть звільнити наставника Шахтаря Луїша Каштру.