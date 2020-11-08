Джерело - Чемпіон.
Шахтар отримав результати тестів на коронавірус перед матчем 9-го туру УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Всі тести були негативними.
Игроки и персонал «Шахтера» получили результаты тестов на COVID-19 перед матчем с «Динамо» в украинской Премьер-лиге.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 8, 2020
Все – отрицательные. #ДинамоШахтер
Сьогодні на команду Луїша Каштру чекає важливий поєдинок УПЛ проти Динамо Київ. Раніше саме Шахтар був в ситуації, коли цілий ряд лідерів захворіли коронавірусом і не могли допомогти команді.
Тепер така ж ситуація у Динамо. Сьогодні тренер Мірча Луческу не зможе розраховувати на хворих Дениса Бойка, Георгій Бущана, Віталія Миколенка, Олександра Караваєва, Тудора Белуце, Миколу Шапаренка, Георгія Цітаішвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда і Владислава Супрягу.
У разі поразки від Динамо можуть звільнити наставника Шахтаря Луїша Каштру.