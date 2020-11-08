 Алаба встановив рекорд Бундесліги за кількістю перемог у чемпіонаті | Футбол | Champion.com.ua
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Алаба встановив рекорд Бундесліги за кількістю перемог у чемпіонаті

Сьогодні 13:33 426 0
Гравець з командою здобув 200 перемог у 272 іграх
Алаба встановив рекорд Бундесліги за кількістю перемог у чемпіонаті
#Алаба, #Бундесліга, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

Захисник Баварії Давид Алаба встановив рекорд чемпіонату Німеччини.

Австрієць взяв участь в переможному поєдинку 7-го туру Бундесліги з Боруссією Д (3:2), в якому відзначився голом. Для Алаби це перемога стала 200-ою в чемпіонаті Німеччини.

Всього Давид взяв участь в 272 поєдинках німецького чемпіонату, виступаючи за Баварію і Хоффенхайм. Таким чином, 28-річний захисник встановив нове досягнення за кількістю перемог в Бундеслізі.

Нагадаємо, що австрієць не зміг домовитися з керівництвом Баварії за новим контрактом і влітку покине Мюнхен на правах вільного агента. 

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