Шахтар Григорчука вирвав нічию у БАТЕ в ключовому матчі чемпіонату Білорусі

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

У 28 турі чемпіонату Білорусі Шахтар Солігорськ вдома зіграв внічию з БАТЕ у чемпіонаті Білорусі.

Матч завершився з рахунком 1:1.

БАТЕ після 28 турів із 54 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, Шахтар Солігорськ другий із 53 очками. До завершення чемпіонату залишилось зіграти ще два матчі.

Чемпіонат Білорусі

28 тур, 07 листопада

Шахтар Солігорськ – БАТЕ 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Нехайчик, 1:1 – 81 Бєгунов

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