 Шахтар Григорчука вирвав нічию у БАТЕ в ключовому матчі чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар Григорчука вирвав нічию у БАТЕ в ключовому матчі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 19:57 765 0
Матч завершився внічию
Шахтар Григорчука вирвав нічию у БАТЕ в ключовому матчі чемпіонату Білорусі
#БАТЕ, #Шахтар Солігорськ, #Григорчук

Джерело - Чемпіон.

У 28 турі чемпіонату Білорусі Шахтар Солігорськ вдома зіграв внічию з БАТЕ у чемпіонаті Білорусі.

Матч завершився з рахунком 1:1.

БАТЕ після 28 турів із 54 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату Білорусі, Шахтар Солігорськ другий із 53 очками. До завершення чемпіонату залишилось зіграти ще два матчі.

Чемпіонат Білорусі
28 тур, 07 листопада

Шахтар Солігорськ – БАТЕ 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Нехайчик, 1:1 – 81 Бєгунов

Раніше, дубль Габовди допоміг Торпедо-БелАЗ обіграти Динамо Брест Мілевського у чемпіонаті Білорусі

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