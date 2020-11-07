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Легенда Динамо отримав вилучення у чемпіонаті Росії

Сьогодні 17:30 736 0
Тренер отримав вилучення за активні суперечки із арбітром
Легенда Динамо отримав вилучення у чемпіонаті Росії
#Шацьких

Джерело - Чемпіон.

Ротор Олександра Хацкевича у 14 турі РПЛ на виїзді зустрічався з Арсеналом Тула.

На 37-й хвилині з поля був вилучений капітан Ротора Азат Байриєв. А через кілька хвилин арбітр відправив до роздягальні і асистента Хацкевича, легенду Динамо Максима Шацьких, який занадто активно сперечався із суддею через вилучення Байриєва.

Відзначимо, що матч завершився з рахунком 1:1. Після 14 рурі команда Хацкевича набрала 7 очок та перебуває на передостанньому місці у турнірній таблиці РПЛ.

Раніше повідомлялося, що Ротор Хацкевича одержав першу перемогу в РПЛ.

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