Карпати з Галича перемогли Ниву, Черкащина вирвала перемогу у Балкан у 10 турі Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 10-му турі української Другої ліги Карпати (Галич) переграли вінницьку Ниву, а Черкащина - Балкани.
Чемпіонат України - Друга ліга
10 тур, 7 листопада
Група А
Карпати (Галич) - Нива (Вінниця) 4:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 7 Костюк, 1:1 - 17 Деда, 2:1 - 38 Деда, 3:1 - 72 Деда, 4:1 - 90 Мердєєв, 4:2 - 90+2 Підопригора
Група Б
Черкащина (Черкаси) - Балкани (Зоря) 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 66 Платунов, 1:1 - 76 Долінський, 2:1 - 9+3 Сулейман
Нагадаємо, у дев'яти футболістів клубу Другої ліги підтвердили коронавірус.