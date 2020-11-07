Поділля розгромило Чернігів, Волинь-2 та Оболонь-2 не виявили сильнішого у 10 турі Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 10-му турі української Другої ліги зустрічалися дублі Волині та Оболоні, а Чернігів приймав Поділля.
У протистоянні дублів команд Першої ліги зафіксовано нічию 1:1. Два швидкі голи принесли перемогу Поділлю.
Чемпіонат України - Друга ліга
10 тур, 7 листопада
Група А
Волинь-2 (Луцьк) - Оболонь-2 (Київ) 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Сичевський, 1:1 - 47 Богомаз
ФК Чернігів - Поділля (Хмельницький) 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 4 Салбак, 0:2 - 17 Мчедлішвілі (авт), 0:3 - 90+4 Костенко
Нагадаємо, у дев'яти футболістів клубу Другої ліги підтвердили коронавірус.