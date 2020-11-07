Куман бажає позбутися від п'яти футболістів Барселони

Наставник хоче бачити інших гравців у команді

Головний тренер Барселони Рональд Куман бажає провести масову чистку у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Відразу п'ять футболістів можуть покинути каталонський клуб. У плани нідерландського наставника не входять Усман Дембеле, Самюель Умтіті, Мартін Брейтвейт, Хуніор Фірпо і Карлес Ален.

Відзначається, що клуб готовий розлучитися з ними, щоб спрямувати кошти, які отримають за гравців, на трансфери форварда Ліона Мемфіса Депая і захисника Манчестер Сіті Еріка Гарсії.

Нагадаємо, матч з Динамо для Мессі став ювілейним.