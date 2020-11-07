Коноплянка: Шахтар не має права програти Динамо

Півзахисник донецького Шахтаря Євген Коноплянка від майбутнього матчу з Динамо в рамках чемпіонату України очікує цікавої гри.

Про це заявив сам футболіст.

"Турбує, що цей вірус заважає. Не тільки спорту, а й життя в цілому. Ніхто не міг уявити, що таке може статися. Ми повинні змиритися з цим і намагатися уникати цих захворювань. Коронавірус не дає можливість повністю насолодитися футболом. У Динамо зараз немає половини команди.

У будь-якому випадку я впевнений, що гра буде цікавою і захоплюючою. Це буде гра не за три, а за шість очок. Нам не можна ні в якому разі програвати, адже буде вже великий відрив і буде важко наздогнати Динамо. Ми повинні зосередиться на цій грі і добитися потрібного результату", - заявив Коноплянка.