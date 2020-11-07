Анрі: Мессі не заслуговує критики на свою адресу

Критика на адресу форварда каталонського клубу Ліонеля Мессі є безпідставною.

Про це заявив головний тренер клубу MLS Монреаль Тьєррі Анрі.

"Коли я бачу, що люди говорять про Мессі, я сміюся. Люди зовсім забули, що в минулому місяці він поїхав грати в Еквадор, а потім грав в Болівії, де навіть ходити не можна! Гравці з Європи втрачають там свідомість.

Люди забувають, що футболісти - не машини. Я розумію, що людям потрібно щось розповідати, але не про Мессі. Я грав з Лео, це не той хлопець, якого потрібно критикувати. Ліонель Мессі заслуговує щастя. Скільки радості він приносить людям. Він один з небагатьох гравців, які змушують мене рухатися", - сказав Анрі.