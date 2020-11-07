Аталанта втратила чотирьох лідерів перед матчем з Інтером

Травмовані Мартен Де Роон, Робін Госенс, Ханс Хатебур і Крістіан Ромеро

В одному з центральних матчів сьомого туру чемпіонату Італії проти Інтера Аталанта не зможе постати в найсильнішому складі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Мартен Де Роон, Робін Госенс, Ханс Хатебур і Крістіан Ромеро не брали участі в спільному тренуванні, а займалися в п'ятницю за індивідуальними програмами.

Причина не в коронавірус, а в травмах футболістів. Проте, до неділі жоден з них повністю відновитися не зможе.

Матч Аталанта - Інтер запланований на неділю, 8 листопада. Початок о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, Маліновський отримав другу оцінку в Аталанті за матч з Ліверпулем.