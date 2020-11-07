 Денисов: Всі казали: на фоні COVID-19 капець Динамо, але цього не сталося | Футбол | Champion.com.ua
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Денисов: Всі казали: на фоні COVID-19 капець Динамо, але цього не сталося

Сьогодні 09:40 552 0
Журналіст вважає, що 12 сейвів Нещерета - це вам не водички попити
Денисов: Всі казали: на фоні COVID-19 капець Динамо, але цього не сталося
#Денисов, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов б похвалив Динамо за ту гру, яку вони показали на Камп Ноу.

Про це заявив сам журналіст.

"Всі говорили, що на фоні ковіду буде капець Динамо в матчі з Барселоною, буде розгром. Але цього не сталося. Каталонці грали в свій футбол і часто били по воротах. 12 сейвів Нещерета - це вам не водички попити. Звичайно, влетіти могло дуже багато.

Я б похвалив Динамо за ту гру, яку вони показали на Камп Ноу. Було здорово побачити бажання грати і боротися. Посварю за фінальний рахунок. Були у динамівців шанси, щоб цей матч, як мінімум, звести внічию.

Тер Штеген також зробив багато сейвів. Згадайте моменти Буяльського і Циганкова. М'ячі повинні були ще влітати. Можна покритикувати, що не вистачило сміливості і концентрації. Динамо могло взяти очки на Камп Ноу.

А ось Зоря кадрово не готова до цієї Ліги Європи. Програє, скажімо так, далеко не лідерам. Ніяка це не група смерті. Дуже багато допускається помилок. Це дуже сумна історія", - зазначив Денисов.

Раніше, Денисов під час прямого ефіру прийшов позитивний тест на COVID-19.

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