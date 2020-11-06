Костевич: Не так я планував почати свою кар'єру у Динамо

Джерело - Чемпіон.
Захисник київського Динамо Володимир Костевич був прооперований після травми хрестоподібних зв'язок коліна.
Про це заявив сам футболіст.
"Не так я планував і мріяв почати свою кар'єру в Динамо, але, на жаль, травми - це частина футболу, щоб травмуватися, не потрібно провести багато часу в команді, це відбувається за частки секунди, може статися на одній з перших тренувань у новому клубі.
Мене прооперували, це тільки перший етап, далі - наполегливий і важка праця на шляху до повернення. Упевнений, що цей досвід піде мені на користь, я зроблю все, що в моїх силах, щоб повернутися ще сильніше.
Хочу подякувати всім за підтримку, яка дає мені сили та мотивує в цей непростий період. До зустрічі на футбольних полях", - зазначив Костевич.
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Не так я планував і мріяв розпочати свою кар‘єру у @fc_dynamo_kyiv , але на жаль, травми - це частина футболу і щоб травмуватись, не потрібно провести багато часу в команді, це стається за долі секунди, і може трапитись на одному з перших тренувань в новому клубі. Я був прооперований і це тільки перший етап, далі - наполеглива і важка праця на шляху до повернення. Впевнений, що цей досвід піде мені на користь і я зроблю все, що в моїх силах, щоб повернутись ще сильнішим. Хочу подякувати всім за підтримку, яка дає мені сили і мотивує в цей непростий період. До зустрічі на футбольних полях!
Нагадаємо, Костевич пропустить приблизно півроку після операції.