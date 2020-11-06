Костевич: Не так я планував почати свою кар'єру у Динамо

Захисник київського Динамо Володимир Костевич був прооперований після травми хрестоподібних зв'язок коліна.

Про це заявив сам футболіст.

"Не так я планував і мріяв почати свою кар'єру в Динамо, але, на жаль, травми - це частина футболу, щоб травмуватися, не потрібно провести багато часу в команді, це відбувається за частки секунди, може статися на одній з перших тренувань у новому клубі.

Мене прооперували, це тільки перший етап, далі - наполегливий і важка праця на шляху до повернення. Упевнений, що цей досвід піде мені на користь, я зроблю все, що в моїх силах, щоб повернутися ще сильніше.

Хочу подякувати всім за підтримку, яка дає мені сили та мотивує в цей непростий період. До зустрічі на футбольних полях", - зазначив Костевич.