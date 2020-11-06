 Костевич: Не так я планував почати свою кар'єру у Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря розгромно поступилася АЕКу у Лізі Європи
Вчора 23:50 718
The Ring не включив Усика до ТОП-10 у суперважкому дивізіоні
Сьогодні 10:57 131
Туреччина наблизилася до України у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 06:40 1320 2
Зоря - АЕК 1:4. Як це було
Вчора 23:48 13411 1
Збірна України вирвала нічию в Росії у відборі на Євро-2022
Вчора 18:34 2596
Нещерет – у символічній збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored
Вчора 18:05 1082
Померла дружина Лобановського
Вчора 16:55 4479
Волинь розгромила Гірник-Спорт. Результати матчів 11 туру Першої ліги
Вчора 15:55 1263
Зоря - АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Вчора 12:37 1128
Голкіпер Динамо потрапив до збірної 3 туру Ліги чемпіонів
Вчора 12:25 4429
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:57 Бокс The Ring не включив Усика до ТОП-10 у суперважкому дивізіоні 131
10:41 Футбол Лестер - Брага 4:0. Огляд матчу 196
10:10 Футбол Лудогорець - Тоттенгем 1:3. Огляд матчу 266
10:10 Футбол Матч з Динамо для Мессі став ювілейним 344
09:55 Футбол Костевич: Не так я планував почати свою кар'єру у Динамо 650
09:41 Хокей. УХЛ Кременчук - Краматорськ 5:4. Огляд матчу 492
09:26 Теніс Бондаренко програла у парному турнірі ITF в Чарльстоні 425
09:11 Футбол Црвена Звезда - Гент 2:1. Огляд матчу 608
08:55 Футбол Кочергін: Соромно перед уболівальниками, перед тренерським штабом, перед усіма 787
08:40 Футбол Мілан - Лілль 0:3. Огляд матчу 920
08:24 Бокс Девіс підозрюється в автомобільній аварії і втечі з місця події 1193
08:08 Футбол Скрипник: Дитячі помилки дратують і мене, і гравців 1152
07:17 Бокс Лопес грубо звернувся до Вайлдера: Перестань бути с**кой 1165
06:40 Футбол Туреччина наблизилася до України у таблиці коефіцієнтів УЄФА 1320 2
04:25 Футбол Зоря - АЕК 1:4. Огляд матчу 2070
00:00 Футбол Лілль розібрався із Міланом, Црвена Звезда обіграла Гент Яремчука. Результати матчів 3 туру Ліги Європи 693
5 Листопада 2020
23:50 Футбол Зоря розгромно поступилася АЕКу у Лізі Європи 718
23:48 Футбол Зоря - АЕК 1:4. Як це було 13411 1
23:30 Футбол Манчестер Юнайтед визначив долю Сульшера 3360
23:12 Футбол Шабанов: У Динамо залишились сили на Шахтар 3100
22:58 Футбол Балотеллі приєднався до клубу четвертого італійського дивізіону 3080
22:47 Футбол Бенфіка – Рейнджерс 3:3. Огляд матчу 2919
22:33 Футбол Леоненко про Динамо: Народжений повзати - літати не може 4735
22:18 Хокей. УХЛ Дніпро дотиснув Крижані Вовки у 4 турі УХЛ 2844
21:56 Футбол Рома розгромила Клуж, перемоги Наполі та Тоттенгема. Результати матчів 3 туру Ліги Європи 485

Костевич: Не так я планував почати свою кар'єру у Динамо

Сьогодні 09:55 650 0
Новачок Динамо переніс операцію після важкої травми
Костевич: Не так я планував почати свою кар'єру у Динамо
#Костевич, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Захисник київського Динамо Володимир Костевич був прооперований після травми хрестоподібних зв'язок коліна.

Про це заявив сам футболіст.

"Не так я планував і мріяв почати свою кар'єру в Динамо, але, на жаль, травми - це частина футболу, щоб травмуватися, не потрібно провести багато часу в команді, це відбувається за частки секунди, може статися на одній з перших тренувань у новому клубі.

Мене прооперували, це тільки перший етап, далі - наполегливий і важка праця на шляху до повернення. Упевнений, що цей досвід піде мені на користь, я зроблю все, що в моїх силах, щоб повернутися ще сильніше.

Хочу подякувати всім за підтримку, яка дає мені сили та мотивує в цей непростий період. До зустрічі на футбольних полях", - зазначив Костевич.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не так я планував і мріяв розпочати свою кар‘єру у @fc_dynamo_kyiv , але на жаль, травми - це частина футболу і щоб травмуватись, не потрібно провести багато часу в команді, це стається за долі секунди, і може трапитись на одному з перших тренувань в новому клубі. Я був прооперований і це тільки перший етап, далі - наполеглива і важка праця на шляху до повернення. Впевнений, що цей досвід піде мені на користь і я зроблю все, що в моїх силах, щоб повернутись ще сильнішим. Хочу подякувати всім за підтримку, яка дає мені сили і мотивує в цей непростий період. До зустрічі на футбольних полях!

Допис, поширений Vova Kostevych (@kostevych_8)

Нагадаємо, Костевич пропустить приблизно півроку після операції.

Коментарі ()