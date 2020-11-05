Леоненко про Динамо: Народжений повзати - літати не може

У Динамо зовсім інший підхід до матчів чемпіонату та єврокубків.

Про це розповів експерт Віктор Леоненко.

"Народжений повзати - літати не може. Якщо ти щось можеш, то ти повинен показувати. У нас починають грати, коли дуже серйозний суперник. І це - найлегше для футболістів. Одна справа - грати на контратаках, а інша справа - робити результат, коли стоїть завдання обіграти.

У чемпіонаті України Динамо грає з позиції лідера. Це зовсім інший підхід.

Я завжди хотів грати проти команд рівня Барселони. Ми розуміли, що якщо добре зіграєш - відразу ж поїдеш. Також і тут. Добре зіграв Нещерет. Він може з "дев'яток" тягти в кожному матчі чемпіонату України, але все одно люди дивляться, як футболісти себе проявляють в єврокубках. Це майданчик.

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Циганков? Він грає, то не грає. А це не дуже добре, тому що будь-якому серйозному клубу потрібна стабільність від футболіста.

Хто мені сподобався в матчі проти Барселони? Родрігес. Він відпрацьовував і частіше за всіх біг вперед, - сказав Леоненко.