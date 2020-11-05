Екстренер Зорі пророкує луганцям першу перемогу у Лізі Європи

Зоря у матчі проти АЕКа може одержати першу перемогу у поточному розіграші Лізі Європи.

Про це розповів колишній тренер луганського клубу Анатолій Чанцев.

"Думаю, що шанси у Зорі на першу перемогу в групі великі. У двох перших матчах з Лестером і Брагою луганці створювали моменти, повинні були забивати.

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Подобається, як Зоря грає в атаці, сміливо, створює моменти, команда вміє забивати. Але ось в обороні у команди Скрипника є невеликі труднощі. Іноді команда допускає такі помилки, які не має права робити навіть в чемпіонаті України. За них суперник відразу карає. Проте, вірю в перемогу Зорі, моменти будуть, тому поставлю на перемогу луганців з рахунком 2:1", – пояснив Чанцев.