Михалик: Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серці і вишиванці

Колишній захисник Динамо Тарас Михайлик поділився думкою про патріотизм.

Про це розповів сам футболіст.

"Якщо до Верховної Ради всі приходять у вишиванках, це ж не означає, що всі депутати патріоти. Хтось співає, хтось не співає - це справа кожного. Може, хтось соромиться, інший в ту хвилину переживає якісь свої хвилюючі моменти, третій зосереджений на грі.

Звичайно, приємніше бачити, коли всі співають.

Спочатку я теж не співав. Навіть не знаю чому. Чи то боявся, або просто з мене поганий співак. Якось приїхав на вихідні до рідного Любешів та зустрів вчительку молодших класів. Любешів - селище міського типу, де всі один одного знають. Вона мені з ходу, мовляв, чого я гімн не співаю.

І мене як перемкнуло, а до цього не загострював увагу. Виявляється, людям це важливо. "Так, тепер будеш співати. Дай мені слово", - каже. І я дав слово. З тих пір став співати.

Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серце і вишиванці. Є люди, які тихо і мовчки роблять більше, ніж ті, хто постійно кричить про це і піариться. Для мене це болюча тема, як ви розумієте", - сказав Михалик.