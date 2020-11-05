 Михалик: Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серці і вишиванці | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Померла дружина Лобановського
Сьогодні 16:55 2669
Збірна України вирвала нічию в Росії у відборі на Євро-2022
Сьогодні 18:34 1011
Нещерет – у символічній збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored
Сьогодні 18:05 523
Волинь розгромила Гірник-Спорт. Результати матчів 11 туру Першої ліги
Сьогодні 15:55 802
Зоря - АЕК: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:00 6483
Зоря - АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 12:37 397
Голкіпер Динамо потрапив до збірної 3 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:25 1710
Зоря - АЕК: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 09:59 1212
Воротар Динамо у матчі з Барселоною зробив 12 сейвів
Сьогодні 09:25 2223
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць
Сьогодні 09:14 13063
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:16 Футбол Шабанов оцінив гру з Барселоною 228
18:59 Футбол Агробізнес вирвав перемогу у Чорноморця в 11 турі Першої ліги 270
18:34 Гандбол Збірна України вирвала нічию в Росії у відборі на Євро-2022 1011
18:20 Футбол Де Пена хитрощами отримав футболку Мессі 999
18:05 Футбол Нещерет – у символічній збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored 523
17:47 Футбол Російського футболіста будуть судити за напад на суддю 389
17:32 Футбол Михалик: Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серці і вишиванці 980
17:17 Футбол Манчестер Юнайтед цікавиться Почеттіно 450
16:55 Футбол Померла дружина Лобановського 2669
16:46 Футбол УЄФА закликала ФІФА переглянути правило гри рукою 1010 1
16:40 Блог Космічний сейв Нещерета після штрафного від Мессі 613
16:31 Футбол Каштру: Імпотенція Шахтаря у грі з Боруссією здивувала усіх 723
16:13 Футбол Тренер АЕКа не прилетів в Запоріжжя через підозру на коронавірус 611
15:55 Футбол Волинь розгромила Гірник-Спорт. Результати матчів 11 туру Першої ліги 802
15:39 Бокс Джошуа: Хотів особисто подивитися на бокс Усика 2336
15:28 Баскетбол Українка претендує на титул MVP жовтня у Швейцарії 1019
15:17 Бокс Бій Кличко - Льюїс увійшов до ТОП-5 найкривавіших поєдинків в історії 2139
15:07 Футбол Ребров: Після матчу з Ювентусом було відчуття, ніби програли фінал 1167
14:55 Бокс Вайт: В Усика не було навіть і думки нокаутувати Чісору 1605
14:40 Баскетбол Колишня зірка НБА помер у в'язниці 2155
14:25 Футбол Заховайло: Закордонні фахівці взяли Нещерета на олівець 1237
14:09 Бокс Аллен оцінив шанси Усика у боях проти Джошуа і Ф'юрі 1725
13:51 Футбол Луческу можуть дискваліфікувати на один матч за критику VAR 3007
13:49 Блог Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 433
13:33 Футбол Швейцарська фірма зажадала позбавити президента ФІФА членства у МОК 1034

Михалик: Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серці і вишиванці

Сьогодні 17:32 980 0
Тарас Михалик прокоментував своє ставлення до патріотизму
Михалик: Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серці і вишиванці
#Михалик

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Колишній захисник Динамо Тарас Михайлик поділився думкою про патріотизм.

Про це розповів сам футболіст.

"Якщо до Верховної Ради всі приходять у вишиванках, це ж не означає, що всі депутати патріоти. Хтось співає, хтось не співає - це справа кожного. Може, хтось соромиться, інший в ту хвилину переживає якісь свої хвилюючі моменти, третій зосереджений на грі.

Звичайно, приємніше бачити, коли всі співають.

Спочатку я теж не співав. Навіть не знаю чому. Чи то боявся, або просто з мене поганий співак. Якось приїхав на вихідні до рідного Любешів та зустрів вчительку молодших класів. Любешів - селище міського типу, де всі один одного знають. Вона мені з ходу, мовляв, чого я гімн не співаю.

І мене як перемкнуло, а до цього не загострював увагу. Виявляється, людям це важливо. "Так, тепер будеш співати. Дай мені слово", - каже. І я дав слово. З тих пір став співати.

Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серце і вишиванці. Є люди, які тихо і мовчки роблять більше, ніж ті, хто постійно кричить про це і піариться. Для мене це болюча тема, як ви розумієте", - сказав Михалик.

Коментарі ()