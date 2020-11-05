УЄФА закликала ФІФА переглянути правило гри рукою

Правила гри рукою можуть змінити

УЄФА звернувся до ФІФА із пропозицією внести зміни у трактування правил гри рукою.

Про це повідомляє AP.

Зокрема, президент УЄФА Александер Чеферін зазначив, що нинішнє трактування правила гри рукою призвело до багатьох несправедливих рішень.

"Досить часто буває, що м'яч випадково потрапляє в руку. Оскільки ці випадки неминучі, вони не повинні каратися, щоб уникнути надмірного дроблення ходу гри і тих випадків, коли подібна ситуація визначає результат матчу. Немає нічого ганебного в тому, щоб визнати, що іноді рішення, що приймаються на благо, не досягають своїх цілей. Тому вони повинні бути переглянуті", - розповів Чеферін.

Він пропонує, щоб арбітрам знову дозволили визначати, навмисно футболіст зіграв рукою чи ні.