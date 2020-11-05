Каштру: Імпотенція Шахтаря у грі з Боруссією здивувала усіх

Шахтар не зміг вчасно відреагувати на події у матчі з Боруссією М у Ліз чемпіонів.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Перший гол був вирішальним у матчі. З того часу я більше не відчував команду з енергією. Ми не зреагували. Коли пропустили другий м'яч - віддалися повністю. Ми не показали характер, змагальні дані. Ми були під нашим суперником. І вони домоглися результату. Це нас дуже розчаровує.

У футболі все відбувається дуже раптово. Та ж команда, що грала на дуже високому рівні в Мадриді, в цій зустрічі була на дуже низькому рівні. І не зуміла зреагувати на те, що відбувається в матчі.

Наша імпотенція здивувала нас усіх. Але Боруссія виграла. Зараз не буду обговорювати результат, перемога заслужена", - розповів Каштру.