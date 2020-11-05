Румунський наставник потрапив в неприємну ситуацію

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу ризикує бути дискваліфікований на один матч Ліги чемпіонів за критику VAR після зустрічі з Барселоною (1:2).

Про це повідомляє Sport.es.

Повідомляється, що висловлювання румунського фахівця потрапляють під 15-у статтю Дисциплінарного кодексу УЄФА, де йдеться про неспортивну поведінку гравців і тренерів, а також про протести або скарги на рішення арбітражу.

Нагадаємо, Луческу на післяматчевій пресконференції сказав, що є противником технології VAR, що їй не місце у футболі.