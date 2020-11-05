Нещерет - про матч з Барселоною: Я як в казку потрапив

У матчі з Барселоною гравці Динамо відчули, що можемо з каталонцями грати, коли почали створювали моменти.

Про це заявив голкіпер киян Руслан Нещерет.

"Чесно кажучи, я як в казку потрапив. Перший матч в Лізі чемпіонів, такий стадіон. Відчули, що можемо з ними грати, коли почали створювали моменти, але воротар Барселони добре діяв. Пенальті? Мессі добре пробив, він один з найкращих за цим показником.

"Ми вийшли спокійно грати, ніякого тиску не було. З такими суперниками приємно грати, і я думаю, ми зможемо добре підготуватися до Шахтаря", - сказав Нещерет.