Куман: Динамо створювало напругу біля наших воріт

Гра без м'яча гравцям Барселони у матчі з Динамо не вдалася.

Про це заявив головний тренер іспанців Рональд Куман.

"Ми добре почали гру - забили швидкий гол і мали багато можливостей, щоб забити другий. Але поступово ми втрачали контроль, що призвело до того, що Динамо створювало свої моменти, нейтралізувати які повинен був тер Штеген. Це був складний матч, гра без м'яча нам не вдалася.

У нас була проблема з пресингом. Ми не пресингували досить агресивно, і тому виникало додаткове навантаження на оборону. Через це Динамо створювало напругу біля наших воріт. В цілому, оборона впоралася зі своїм завданням, у суперника було небагато моментів, але гру без м'яча треба покращувати.

В черговий раз Тер Штеген показав себе відмінним голкіпером. Ми переконалися, що він в хорошій формі, і це важливо для нас.

В цілому, ми задоволені - ми виграли три матчі в групі, але гру покращувати потрібно - ми повинні грати краще, ніж сьогодні", - сказав Куман.