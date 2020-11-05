Андрієвський: У Барселони на воротах був якийсь спайдермен

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський залишився задоволений грою з Барселоною.

Про це заявив сам футболіст.

"В цілому задоволений грою. Чесно кажучи, отримав задоволення. Звичайно, хотілося взяти хоча б очко. Але ми грали з Барселоною, тому поки так.

Тренер налаштовував, щоб грали розкуто і впевнено. Знали, що в перші хвилини буде дуже складно. Думаю, у другій половині першого тайму ми намацали свою гру і показали в цілому непоганий матч.

План був виводити наших крайніх хавів, щоб вони залишалися один в один і імпровізували. Нам головне було - надійно зіграти в обороні і перекрити номера 10.

Звичайно, хочеться виділити Нещерета. Дуже здорово зіграв на свій вік. Хочу привітати його з дебютом в ЛЧ. А тер Штеген, напевно, один з найкращих воротарів світу. Якийсь спайдермен був сьогодні на воротах.

Такі матчі додають впевненості, але у нас наступна зустріч з Шахтарем. Думаємо про це, будемо рухатися від матчу до матчу", - сказав Андрієвський.