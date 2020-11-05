Циганков: Зрозуміли, що з Барселоною можна грати

Гравці Динамо набираються досвіду у таких матчах, як з Барселоною.

Про це заявив півзахисник киян Віктор Циганков.

"Якщо після матчу судити, напевно, якби ще один свій момент використали, можливо, можна було взяти одне очко. Але склалося так, як склалося. Я задоволений командою. Ми вийшли грати один за одного, кожен момент відпрацьовували разом.

Програли, але з честю. Коли з'явилися моменти, зрозуміли, що з цим суперником можна грати. Залишали великі простори, були моменти. Напевно, якби раніше забили, сьогодні вдалося б зіграти з іншим рахунком.

Я вже граю 5-й сезон. У мене, напевно, за 5 років не було жодного виходу в чемпіонаті України, тому, швидше за все, практика нашого чемпіонату не дозволяє вирішувати такі моменти. Робимо все правильно, але зіграв здорово воротар.

Звичайно, треба забивати. Це досвід. Ми ростемо всі разом, у нас молода команда, тому через такі матчі набираємо свій досвід.

Розуміємо, яка у нас група, які команди. Зробимо все можливе, щоб була євровесна. А як вийде з грандами грати - інше питання.

Ми виходимо на кожен матч, щоб перемагати. Виходить чи ні, але команда залишає всі свої сили на полі, намагається виконувати настанови тренера", - сказав Циганков.