Зоря - АЕК 1:4. ОНЛАЙН

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Зоря - АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE

84' Кочергін класно увірвався у штрафний майданчик після пасу Гладкого, але удар Владислава накрив захисник.

82' Гол! АЕК відразу забиває 4! Провалилася оборона Зорі, Ставрос вийшов один на один, пробив по воротах, а від Шевченка м'яч відлетів у коліно Ліваї і опинився у сітці.

81' ГООООЛ! Зоря відіграє один гол! Після кутового на підборі Назарина скинув під удар Кочергіну, а той поклав м'яч у кут воріт!

79' Продовжує Зоря контролювати м'яч, але до гострих моментів справа не доходить.

77' Ансаріфард не дуже вдало увійшов у гру. За відмашку іранець отримав жовту картку.

75' Друга заміна в АЕКа. Замість Танковича гру продовжить Ансаріфард.

74' Сайядманеш загрався на фланзі, а коли втратив м'яч порушив правила.

72' Навісив Владлен, але Чигринський виграв верх і вибив м'яч подалі.

71' Проти Фаворова порушили правила недалеко від воріт АЕКа. Має відбутися чергова подача від Юрченка.

70' Вимушена заміна в АЕКа. Замість Євгена Шахова, який відчув дискомфорт, на поле виходить Шабанаджович.

69' Пішла подача у штрафний майданчик Сварнас пробив по воротах, але м'яч пролетів трохи вище воріт.

68' Небезпечний штрафний на фланзі заробили гравці грецького клубу.

67' Зі штрафного відбулася подача у штрафний майданчик АЕКа, але греки знову вдало відбилися.

65' Віталій Вернидуб грубо у підкаті зіграв проти суперника. Жовту картку показав українцю суддя.

63' Назарина з далеку пробивав по воротам суперника, але воротар зафіксував м'яч.

62' Фаворов досить активно притримував руками суперника у центрі поля. Штрафний удар на користь АЕКу призначив арбітр.

60' Подачу з кутовго виконував Юрченко, але вийшло дуже неточно.

59' Подвійна заміна в Зорі. Замість Кабаєва та Хомченовського гру продовжили Фаворов та Гладкий.

58' Лівим флангом затяжну позиційну атаку провели луганці, але доставити м'яч у штрафний майданчик у них так і не вдалося.

56' Чергова подача у штрафний АЕКа пішла, але знову верх виграють захисники грецької команди.

54' Гол! 0:3 на Славутич-Арені! Чергову контратаку розгорнули греки, Левая один в один проти Абу-Ханни грав, але вдалося йому розхитати захисника і пробити у ближній кут. Шевченко не встиг скластися і врятувати свою команду.

53' Ментаналос зфолив у атаці, гравці Зорі розраховували на другу жовту для грека, але фол не був надто грубим.

51' Розгорталася контратака Зорі, але у Кабаєва зрізався м'яч з ноги під час навісу у штрафний майданчик.

49' Штрафний удар заробили луганці недалеко від воріт суперника. Чигринський сфолив на Кабаєві.

47' Подвійна заміна в складі Зорі. Замість Максима Луньова і Артема Громова зустріч продовжують Єгор Назарина й Аллахьяр Сайядманеш

46' Другий тайм розпочався!

Нічого не додав арбітр. Завершується перший тайм, АЕК упевнено перемагає Зорю на виїзді.

44' Громов після контратаки класно вивів Кабаєва один на один, але пробив він трохи вище воріт.

43' Кочергін прострілював з правого флангу, Кабаєв пробивав, але захисники накрили цей удар.

41' Кочергін наважився на дальній удар, м'яч пролетів поруч зі штангою.

39' Інсуа з лівого флангу подавав у штрафний майданчик, де головою пробивав Танкович, але вийшло дуже слабо - Шевченко легко м'яч забрав.

37' Юрченко досить сильно віддав у центр на Кабаєва, але той не зміг обробити такий важкий пас і м'яч опинився в руках у воротаря.

36' Громов класно скинув на Кабаєва у штрафному майданчику, але голкіпер трохи випередив Владислава.

34' Гол! АЕК подвоює рахунок! Швидку контратаку через центр провели афіняни, в ході якої Танкович вивів Манталоса один на один з Шевченком, і той холоднокровно пробив повз воротаря точно у ворота.

32' Юрченко з ходу пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів набагато вище воріт.

30' Манталос втратив позицію в центрі поля, завдяки чому могла розігнатися перспективна контратака Зорі, але гравець АЕКа грубо зіграв, за що отримав жовту картку. Пропустить наступний матч капітан грецької команди.

29' З правого флангу відбулася подача у штрафний майданчик Зорі, але Шевченко перехопив цей пас.

27' Продовжує контролювати м'яч Зоря, але жодного гольового моменту луганці не створили.

25' Кочергін пробивав з дальньої дистанції, але удар вийшов слабким і прямо в руки голкіперу.

24' З правого флангу слідувала подача в центр штрафного майданчика на Громова, який в боротьбі з суперником не зміг пробити головою.

23' Під удар відбулася скидка Кочергіну, але Владислав пробив значно вище воріт.

22' Кочергін на фланзі намагався накрутити суперника і подати, але лише кутовий він заробив.

21' Чимало подач виконує Хомченовський з правого флангу, але захисники АЕКа усі ці передачі без проблем перехоплюють.

19' Пішла подача на Кабаєва, але Владислав підіграв собі рукою при обробці м'яча.

17' Контролює м'яч Зоря, але не вдається довести свою атаку до удару луганцям.

15' Відбулася подача, але гравці Зорі без проблем відвели загрозу від своїх воріт.

14' Хомченовський помилився з передачею, у підсумку відбулася контратака, Танкович класно увірвався у штрафний майданчик, пройшов Іванісеню і пробивав по воротах, але Шевченко парирував цей удар, буде кутовий.

13' Хомченовський навішував у штрафний майданчик, але Громов програв боротьбу Чигринському, який вибив м'яч подалі.

12' Шахов зфолив у центрі поля, луганці швидко розіграли цей стандарт.

11' Міг Громов виходити один на один, але до цього Юрченко підіграв собі рукою, суддя зафіксував штрафний удар.

9' Хомченовський прострілював у центр штрафного майданчика, але до удару справа не дійшла.

7' Гол! АЕК виходить вперед! З лівого флангу в штрафний майданчик аут вкинули греки, від лицьової лінії пройшла передача в центр на Танковича, який в дотик відправив м'яч у ціль.

5' Пішла подача з корнера, але захисники АЕКа вибили м'яч подалі.

4' Юрченко класно закинув у штрафний майданчик на Кабаєва, той вирішив прострілити у центр, але від Чигринського м'яч пішов на кутовий.

3' Васілантонопулос навішував у штрафний майданчик, але Шевченко перевів м'яч на кутовий.

2' Відразу після розіграшу Зоря класно запресенгувала, але останній пас вийшов невдалим.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Варто зазначити, що матч Зоря - АЕК відбудеться без глядачів.

Напередодні поєдинку стало відомо, що тренер АЕКа не прилетів в Запоріжжя через підозру на коронавірус.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд!

Зоря зустрінеться з АЕКом у рамках третього туру групового етапу Ліги Європи.

Матч відбудеться у четвер, 5 листопада о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.