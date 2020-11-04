 Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві | Футбол | Champion.com.ua
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Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві

Сьогодні 15:03 158 0
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві

Джерело - Чемпіон.

 15 вересня 1993 року Динамо у рамках 1/16 фіналу Лігі чемпіонів на Олімпійському перемогла Барселону 3:1. Павло Шкапенко в цьому матчі забив гол і заробив пенальті, Віктор Леоненко зробив дубль.

У мене настрій був - тим сильніше команда, тим я краще граю, - згадував в розмові з Максимом Розенко цю гру Леоненко. - Це нинішньому Динамо чомусь страшно з грандами європейського футболу грати. Мені не страшно, а цікаво було. Всі чомусь Спартак згадують, де я дубль зробив і витягнув Динамо. А мені особисто більш пам'ятним  був матч з Барселоною. Коли головою гол каталонцям забив, мені ще хтось із захисників зарядив по фейсу - мабуть, намагався винести м'яч. Я пробив, побачив м'яч у сітці і вибіг до штанги. А буквально в декількох метрах від воріт синьо-гранатових на інвалідному візку сидів фан. Так не повірите - він раптово встав зі свого інвалідного візка. Просто підскочив! Взагалі не розумію, як він якраз за воротами опинився. Як його емоційний порив побачив, так здивувався, що геть-чисто про гол забув.

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