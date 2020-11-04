Ракицький почав порушувати спортивний режим у Зеніті

Український захисник пропускає тренування російського клубу

Український легіонер Зеніту Ярослав Ракицький почав порушувати спортивний режим і пропускати тренування російського клубу.

Про це повідомляє телеграм-канал Дай ударитЬ.

Ярослав Ракицький почав порушувати спортивний режим і ігнорувати слова з попередженнями Семака (головний тренер "Зеніта" - прим.) про шкоду його згубних звичок. Захисник пропускає тренування, а іноді його перебування невідоме керівництву клубу.

Нагадаємо, Ракицький перейшов в Зеніт з донецького Шахтаря в січні 2019 роки за 10 млн євро. З того часу зіграв за синьо-біло-блакитних 66 матчів, забив 4 голи і віддав 1 асист.

Раніше, вихованець Динамо отримав виклик у збірну Росії.