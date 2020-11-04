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Конте: Інтер може поборотися за вихід до плей-оф

Сьогодні 10:57 548 0
Наставник італійського клубу прокоментував гру проти Реала
Конте: Інтер може поборотися за вихід до плей-оф
#Конте, #Інтер, #Реал

Джерело - УЄФА.

У матчі 3-го туру Ліги чемпіонів з Реалом міланський Інтер (3:2) грав на рівних.

Про це заявив наставник італійського клубу Антоніо Конте.

"Я думаю, що такі матчі необхідні для росту нашої команди. Ми повинні йти своїм власним шляхом. Я не знаю, скільки команд можуть зіграти, як ми це зробили сьогодні тут, в Мадриді. Результати, які ми отримали, - не той, який ми хочемо, але це також важливий урок для нас.

Деталі мають вирішальне значення на цьому рівні, і нам потрібно робити все ідеально, якщо хочемо вигравати такі ігри. Однак менталітет команди мене дуже радує. Ми ростемо в геометричній прогресії, на мій погляд. Мадрид ставився до цієї гри як до фіналу, але ми грали з ними нарівні.

На мій погляд, ми ростемо, команда грає впевнено, незалежно від суперників, з якими ми стикаємося. На кону ще 9 очок, я думаю, ми все ще можемо боротися за вихід до плей-оф. Нам також потрібно трохи більше удачі. Я думаю, що ми заслужили більше очок в перших трьох іграх", - сказав Конте.

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