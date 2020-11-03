Маліновський у запасі Аталанти на матч з Ліверпулем

Джерело - Чемпіон.
У матчі 3 туру Ліги чемпіонів Аталанта приймає Ліверпуль.
Український півзахисник Руслан Маліновський залишився в запасі команди господарів.
Стали відомі стартові склади.
Аталанта: Спортьєлло, Толой, Паломіно, Муріель, Гомес, Фройлер, Джімшіті, Мохіка, Хатебур, Пашаліч, Сапата
Запасні: Россі, Голліні, Ламмерс, Ромеро, Маліновський, Депаолі, Пессіна, Руджері, Скальвіні, Міранчук, Ілічіч, Траоре
Ліверпуль: Аліссон, Вейналдум, Мане, Салах, Гомес, Хендерсон, Джонс, Жота, Робертсон, Р. Вільямс, Александер-Арнольд
Запасні: Адріан, Келлехер, Мілнер, Кейта, Фірміно, Мінаміно, Цімікас, Шакірі, Оріджі, Матіп, Кейн, Н. Вільямс
🔴 #ATALIV team news 🔴— Liverpool FC (@LFC) November 3, 2020