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Маліновський у запасі Аталанти на матч з Ліверпулем

Сьогодні 21:21 571 0
Руслан Маліновський розпочне матч на лаві запасних
Маліновський у запасі Аталанти на матч з Ліверпулем
#Аталанта, #Ліверпуль, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3 туру Ліги чемпіонів Аталанта приймає Ліверпуль.

Український півзахисник Руслан Маліновський залишився в запасі команди господарів.

Стали відомі стартові склади.

Аталанта: Спортьєлло, Толой, Паломіно, Муріель, Гомес, Фройлер, Джімшіті, Мохіка, Хатебур, Пашаліч, Сапата

Запасні: Россі, Голліні, Ламмерс, Ромеро, Маліновський, Депаолі, Пессіна, Руджері, Скальвіні, Міранчук, Ілічіч, Траоре

Ліверпуль: Аліссон, Вейналдум, Мане, Салах, Гомес, Хендерсон, Джонс, Жота, Робертсон, Р. Вільямс, Александер-Арнольд

Запасні: Адріан, Келлехер, Мілнер, Кейта, Фірміно, Мінаміно, Цімікас, Шакірі, Оріджі, Матіп, Кейн, Н. Вільямс

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