Худжамов: Боруссія серйозно готувалася до Шахтаря

Боруссія Менхенгладбах не дозволить собі недооцінки Шахтаря у матчі 3 туру Ліги чемпіонів.

Про це розповів відомий український воротар Рустам Худжамов.

"Мені здається, що сьогодні Шахтарю буде непросто. Можливо, такого успіху як в перших двох турах може і не бути. Якщо в іграх з Реалом і Інтером була якась недооцінка з боку суперників Шахтаря, то в цьому матчі німці собі такого не дозволять так, як вони серйозно готувалися.

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Я, думаю, тренерський штаб довірить місце в воротах Трубіну, але подивимося, як воно буде насправді.

Поки завдання не виконане - розслаблятися не варто. Бо попереду буде ще 3 гри і там може все змінитися кілька разів. Але, для початку, потрібно перемогти Боруссію", - сказав Худжамов.