Яремчук у ТОП-5 бомбардирів Гента за останні 40 років

Щоб потрапити до десятки найкращих в історії залишилося забити три голи

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру Ліги Жуліпе Гент на виїзді розгромив Васланд-Беверен. Героєм матчу став український форвард Гента Роман Яремчук, який оформив хет-трик у першій половині гри.

Тепер на рахунку нападника 45 голів за бельгійський клуб.

Він увійшов у ТОП-5 бомбардирів Гента з 1980 року:

1. Віскаал Ерік (1990-1995) - 57.

2. Лоран Депуатр (2014-2016; 2019-...) - 48

3. Ервін Ванденберг (1990-1994) - 47

4. Александрос Какламанос (2000-2003) - 46

5. Роман Яремчук (2017-...) - 45.

Щоб потрапити до десятки найкращих бомабардирів в історії бельгійської команди Яремчуку залишилося забити три голи.