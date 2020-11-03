Яремчук у ТОП-5 бомбардирів Гента за останні 40 років

Джерело - Чемпіон.
У матчі 11 туру Ліги Жуліпе Гент на виїзді розгромив Васланд-Беверен. Героєм матчу став український форвард Гента Роман Яремчук, який оформив хет-трик у першій половині гри.
Тепер на рахунку нападника 45 голів за бельгійський клуб.
Він увійшов у ТОП-5 бомбардирів Гента з 1980 року:
1. Віскаал Ерік (1990-1995) - 57.
2. Лоран Депуатр (2014-2016; 2019-...) - 48
3. Ервін Ванденберг (1990-1994) - 47
4. Александрос Какламанос (2000-2003) - 46
5. Роман Яремчук (2017-...) - 45.
Щоб потрапити до десятки найкращих бомабардирів в історії бельгійської команди Яремчуку залишилося забити три голи.