УЄФА може провести Євро-2020 повністю у Росії

УЄФА може змінити формат Євро-2020

УЄФА вивчає варіант проведення чемпіонату Європи в 2021 році в одній країні через зростання заражень коронавірусом у країнах-господарях.

Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, основним претендентом на проведення є Росія, оскільки в країні недавно пройшов чемпіонат світу, а кількість заражених коронавірусом “дозволяє безпечно організувати турнір”.

Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи відбудеться у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.

Раніше повідомлялося, що УЄФА може змінити формат Євро-2020.