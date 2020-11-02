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УЄФА може провести Євро-2020 повністю у Росії

Сьогодні 20:45 1382 0
УЄФА може змінити формат Євро-2020
УЄФА може провести Євро-2020 повністю у Росії
#Євро-2020, #Росія

Джерело - unn.com.uа.

УЄФА вивчає варіант проведення чемпіонату Європи в 2021 році в одній країні через зростання заражень коронавірусом у країнах-господарях.

Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, основним претендентом на проведення є Росія, оскільки в країні недавно пройшов чемпіонат світу, а кількість заражених коронавірусом “дозволяє безпечно організувати турнір”.

Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи відбудеться у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.

Раніше повідомлялося, що УЄФА може змінити формат Євро-2020.

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