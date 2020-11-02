Де Пена зіграє проти Барселони зліва у захисті - журналіст

Головний тренер Динамо Мірча Луческу буде змушений поставити вінгера Карлоса Де Пену на проблемну позицію лівого захисника у матчі проти Барселони.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Я впевнений, що Де Пена вийде на позицію лівого захисника. У нього хороша ліва нога, він пройшов всі збори і є гравцем основи. Думаю, зіграє Де Пена.

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Не сумніваюся, що він фаворит, щоб там зіграти", - сказав Циганик.