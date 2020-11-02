Шевчук: Після голу Ференцварош відчув запах крові

Спеціаліст - про нічию Динамо у матчі з угорським клубом

Джерело - Великий футбол.

Гравці київського Динамо у першому таймі матчу з угорським Ференцварошем (2:2) краще скористалися своїми моментами.

Про це заявив колишній футболіст збірної України В'ячеслав Шевчук.

"У першому таймі Динамо краще скористався моментами проти Ференцвароша. Другий тайм Київ почав впевнено, контролював м'яч і після забитого м'яча Ференцварош відчув запах крові і почав тиснути. Не знаєш, як би сталося, якби Ференцварошу вистачило часу відігратися", - сказав Шевчук.

Раніше стало відомо, що шість гравців Динамо інфіковані коронавірусом напередодні матчу в Барселоні.